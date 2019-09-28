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Lille galibiyeti koruyamadı! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik…
Fransa Ligue 1

Lille galibiyeti koruyamadı! Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik…

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Lille, Nice deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

28 Eylül 2019 23:34

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Lille, Nice ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın 50 dakika forma giydiği sekizinci hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice’e konuk oldu.

Lille, ev sahibi ekibin 13. dakikada Kasper Dolberg ile bulduğu gole, Luiz Araujo ile 24. dakikada cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Lille puanını 14’e, Nice ise 13’e çıkardı.

Öte yandan, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

Son güncelleme 23:34 | 28 Eylül 2019
Lille Yusuf Yazıcı zeki çelik
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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