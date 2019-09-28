Levent Şahin: Sıkıntımız devam ediyor

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray’da takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim’in 3 maçlık cezasının sona erdiği derbide takımı yöneten Şahin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve hücumda çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Maç başlamadan önce beklediğimiz motive oyunu oynayamadık. Bizler ve izleyenler tarafından görülmüştür bu. Sıkıntımız devam ediyor. Özellikle orta alandan hücuma top aktarımlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Bundan sonra çalışmalara başlayıp daha güçlü Galatasaray izleteceğiz. Pozisyonları değerlendiremedik, rakip de değerlendiremedi. Maçın hakkı buydu diyebilirim.

Konsantre olduk ama aşırı da olsa bunun böyle olmaması gerekiyordu. Söyleyebileceğim tek şey beklenen ve istenen oyun sahaya yansıtılmadı. Bundan başka bir şey söyleyemeyeceğim.”

BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ

Şahin, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, maç öncesi bekledikleri, planladıkları ve öngördükleri futbolu ortaya koyamadıklarını belirterek, “Bunları yapamayınca maçın sonucu normal. Maalesef yine orta alandan hücuma geçişte, top aktarımında sonuç almakta sıkıntı yaşadık.” dedi.

Çalışmalarının karşılığının bu olmadığını kaydeden Şahin, “Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız. Sonuçta bir maç geride kaldı. Çok fazla pozisyonun olmadığı, girilen pozisyonların da sonuçlandırılamadığı bir maç oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Hücumda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, “Pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımız zaman geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzelttiğimizde sorunlarımız giderilecektir. Sıkıntılarımızı en kısa sürede çözeceğiz ve gerçek Galatasaray’ı izlettireceğiz.” diye konuştu.