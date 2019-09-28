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Galatasaray’ın galibiyet hasreti ligde 10 maça çıktı!
Galatasaray

Galatasaray’ın galibiyet hasreti ligde 10 maça çıktı!

Galatasaray konuğu Fenerbahçe ile derbide 0-0 berabere kalırken bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

28 Eylül 2019 22:24

Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray Fenerbahçe müsabakasının ardından sarı kırmızılı takımın ligde oynana Fenerbahçe derbilerinde galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Son olarak teknik direktör Cesare Prandelli yönetiminde 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014 tarihinde oynanan maçta 2-1’lik skorla yüzü gülen Galatasaray, bu maçtan bu yana rakibinin karşısına çıktığı 10 maçta galip gelemedi.

2014-2015 / Fenerbahçe – Galatasaray: 1-0

2015-2016 / Fenerbahçe – Galatasaray: 1-1, Galatasaray – Fenerbahçe: 0-0

2016-2017 / Fenerbahçe – Galatasaray: 2-0, Galatasaray – Fenerbahçe: 0-1

2017-2018 / Galatasaray – Fenerbahçe: 0-0, Fenerbahçe – Galatasaray: 0-0

2018-2019 / Galatasaray – Fenerbahçe: 2-2, Fenerbahçe – Galatasaray: 0-0

2019-2020 / Galatasaray – Fenerbahçe: 0-0 28 Eylül 2019 Luyindama: Gol yememek defansif anlamda iyiydi Galatasaray`ın Kongolu stoperi Luyindama, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:24 | 28 Eylül 2019
Fenerbahçe galatasaray süper lig
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