Galatasaray’ın derbide avantajı ve handikapları!

DERBİ ANALİZ / Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Henüz oyun olarak beklenen tempoda olmayan, savunma ortasında güvenilir bir görüntü çizmeyen, gol pozisyonu bulmakta zorlanana Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tek avantajı olan seyirci desteği ve bunun yanında birçok handikapla çıkacak.

Galatasaray'ın ilk handikapı, geçmiş yıllarda hızlı kanat oyuncuları sayesinde oynadığı tempolu oyundan vazgeçmek oldu. Transfer dönemini orta saha ve hücum hattında değişikliklere giderek tamamlayan Galatasaray, bundan önceki yıllarda kullandığı doğrudan kaleye giden kanat oyuncusu anlayışından vazgeçti.

Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi adam eksilten ve amacı bir an önce rakip ceza sahasına girmek olan kanat oyuncuları yerine, Babel'i kadrosuna katarak, tempolu oyundan daha çok set oyununu benimseyen bir sisteme dönüş yaptı.

Bu da topu kapar kapmaz rakip kaleye giden bir taktik anlayıştan, ceza sahasına paslaşarak giren bir taktiğe dönülmesine neden oldu. Geride kalan maçlarda bu oyun sistemini oturtamadığı gözlenen Galatasaray, en uçtaki forvet oyuncusunun ceza sahasında yalnız kalması nedeniyle, pozisyon bulmakta sıkıntı çeken bir görüntü sergiledi.

ORTA SAHADAKİ İKİLİ UYUMSUZ

Sarı-kırmızılıların ikinci handikapı, orta sahada görev alan ikilinin uyumsuzluğu… Orta sahanın ortasındaki iki ismi de değiştiren sarı-kırmızılılar, henüz bu bölgede uyumu yakalayabilmiş değil…

Nzonzi, Seri ve Lamela üçlüsünden ikisiyle kurulan orta alanın ortasında, hem pas trafiğinde hem, hem pres yapıldığında hem de savunmaya dönüşlerde istenen düzeye gelinemedi. Orta sahanın ortasında oynayan ikilinin rakip ceza sahasına sık sık girmemesi de Galatasaray'ın rakip ceza sahasında çoğalamamasına neden oldu.

Galatasaray, bunu başardığı Malatya deplasmanında Seri ile bir gol bulsa da, bu durum devamlılık göstermeye henüz başlayamadı. Bunun yanında Galatasaray'ın daha önceden temposunu belirleyen hızlı kanat oyuncusundan da yoksun olması, kadroda bunu başarabilecek tek oyuncu olan Emre Mor'un, uzun yıllardır olduğu gibi, hala hazır olmaması da, kadronun isim olarak vaat ettiği futbolu oynayamamasında etken oldu.

SAVUNMA DEĞİŞMEDİ AMA…

Geçtiğimiz sezonu tamamladığı savunma dörtlüsüyle yeni sezona başlayan Galatasaray'ın en güçlü olmasının beklendiği alanda da sıkıntı var.

Luyindama ve Marcao'nun acemice hataları, Mariano ve Nagatomu'nun ilk geldikleri zamanları aratması, takımın belki de en istikrarlı ismi olan Linnes'in yabancı sınırı nedeniyle kadroya dahil edilememesi, Şener'in Mariano'nun formasını zorlayamaması, rakiplere çok pozisyon verilmesine neden oluyor.

Mariano ve Nagatomu'nun formsuzluğu, sarı-kırmızılı takımı savunmada olduğu kadar hücum aksiyonlarında da eksik bırakıyor. Beklerin etkisizliği nedeniyle hücumda geniş alan yaratılamayınca, kanat oyuncularının da içe kat etmesi sonrası, kapalı savunmalara karşı tehlikeli pozisyon bulmakta zorluk çekiliyor.

FEGHOULI'NİN FORM TUTAMAMASI

Afrika Kupası nedeniyle sezona neredeyse tatil yapmadan başlayan Feghouli'nin formsuzluğu da hücumdaki etkinliği azaltıyor.

Özellikle geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Feghouli'nin, takımın hücum gücüne istenen katkıyı sağlayamaması, gol yollarındaki etkinliği azaltıyor. Geçtiğimiz hafta Malatya'ya götürülmeyen ve dinlendirilen Feghouli'nin, bu kısa tatilden nasıl döneceği derbide Galatasaray'ın hücum etkinliği doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

TERİM'İN OLMAYIŞI

Galatasaray'ın bir başka belki de en önemli handikapı ise Fatih Terim'in maçı kulübe yerine tribünden takip edecek olması…

Takım, Fenerbahçe derbisine saha kenarında takımı disiplin altında tutan, maç öncesi ya da devre arası yaptığı soyunma odası konuşmaları ile takımın motivasyonunu arttırması ile ünlü olan Fatih Terim, derbide bunları yapamayacak.

Saha kenarından futbolcularına direktif veremeyecek bir Fatih Terim'den yoksun olarak derbiye çıkmak, Galatasaray için önemli bir dezavantaj olacak.

TEK AVANTAJ İSTENEN SONUCU ALMAYA YETEBİLİR

Bütün bunlara baktığımızda Galatasaray'ın derbi öncesi seyirci avantajı dışında birçok dezavantaj ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz.

Geçmiş yıllarda seyirci avantajını, birçok handikapı yok ettiği bir Galatasaray izliyoruz. Ligde uzun süre sahasında yenilmeyen bir Galatasaray görüyoruz. Bu psikolojik üstünlük ve seyirci etkisi, Fatih Terim'e gerek duymadan futbolcuların konsantrasyonunu arttırır, Luyindama ve Marcao'ya ekstra motivasyon sağlar, Feghouli'ye ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir, temponun hızlı kanat oyuncusu olmadan takım halinde arttırılmasını sağlarsa Galatasaray, derbiden istediği sonucu alabilir.

Sonuç olarak Galatasaray, derbi maçta, sistem ve takım uyumu, formsuz futbolcular, Fatih Terim'in tribünde olması gibi handikapları tersine çevirmek için tek bir avantaja, taraftarına güveniyor.