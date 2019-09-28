Galatasaray Fenerbahçe maçında rekor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 6’ncı hafta mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, Fenerbahçe taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Derbide bir de rekor kırıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşma, en çok biletli seyircinin izlediği karşılaşma oldu. Derbi maçı 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Galatasaray Kulübü rekoru resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhteşem #Galatasaray taraftarından yeni bir rekor daha! 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı! Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı! #GSvFB pic.twitter.com/KnCO67yEcp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 28, 2019

Yapılan paylaşımda “Muhteşem Galatasaray taraftarlarından yeni bir rekor daha! 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı! Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!” ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim ve yardımcıları Şaş ile Davala yine tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu.

Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray’ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü.

Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.