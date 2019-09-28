Galatasaray Fenerbahçe maçına gazeteci akını

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmaya basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. 227 gazeteci ve 59 foto muhabiri olmak üzere derbi mücadelesini 286 basın mensubu takip etti. Fransa, Makedonya, İtalya, Hollanda, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden olmak üzere 10 gazeteci de tribünde yer aldı.

Öte yandan derbi karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi. Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı’na gelen Kasapoğlu ile Selçuk’u, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Kruse ve Babel İstiklal Marşı`nı ezbere okudu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide Fenerbahçe`nin Alman futbolcusu Max Kruse ve Galatasaray`ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstiklal Marşı`nı ezbere okudu. İlgili Haberi Oku

Derbi maçı ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti.