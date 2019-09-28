Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın | GS FB maçı derbi canlı izle

Galatasaray Fenerbahçe canlı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 6. hafta devam ediyor. Tüm Türkiye’de nefesler tutulurken iki takım taraftarlarında da heyecan zirvede. Ligde geride kalan 5 haftada konuk ekip Fenerbahçe’nin 10, Galatasaray’ın ise 8 puanı bulunuyor. Aslan seyircisinin önünde üç puana uzanarak ezeli rakibinin önüne geçmek isterken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 6 haftada 5 puanlık bir oluşturmanın peşinde. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)
STAT: Türk Telekom Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS HD1
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbi forma giyemiyor. Çenesinde kırıklar bulunan Younes Belhanda ise özel maske ile maça çıkabiliyor. Fenerbahçe’de ise Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor. Sakatlığı geçen Mauricio Isla’nın 11’de yer alması, Victor Moses’ın ise yedek kulübesinde bulunması bekleniyor.