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Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın | GS FB maçı derbi canlı izle
Futbol

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın | GS FB maçı derbi canlı izle

Galatasaray Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 6. hafta heyecanı dev derbi ile devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Türk Telekom Stadı'nın ev sahipliğinde iki ezeli rakip kozlarını paylaşırken ev sahibi Galatasaray da konuk ekip Fenerbahçe de üç puan istiyor.

28 Eylül 2019 17:00

Galatasaray Fenerbahçe canlı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 6. hafta devam ediyor. Tüm Türkiye’de nefesler tutulurken iki takım taraftarlarında da heyecan zirvede. Ligde geride kalan 5 haftada konuk ekip Fenerbahçe’nin 10, Galatasaray’ın ise 8 puanı bulunuyor. Aslan seyircisinin önünde üç puana uzanarak ezeli rakibinin önüne geçmek isterken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 6 haftada 5 puanlık bir oluşturmanın peşinde. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbi forma giyemiyor. Çenesinde kırıklar bulunan Younes Belhanda ise özel maske ile maça çıkabiliyor. Fenerbahçe’de ise Garry Rodrigues sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor. Sakatlığı geçen Mauricio Isla’nın 11’de yer alması, Victor Moses’ın ise yedek kulübesinde bulunması bekleniyor.

28 Eylül 2019 Christoph Daum`dan derbi yorumu: Taraftarın kalbine hitap ediyor Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Christoph Daum, Süper Lig`de 6.hafta oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçını Alman basınına değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:00 | 28 Eylül 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Istanbul Basaksehir
6 2 8
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