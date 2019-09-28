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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Alpaslan Dikmen ile Koray Şener unutulmadı
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Alpaslan Dikmen ile Koray Şener unutulmadı

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen, Fenerbahçe derbisi öncesinde unutulmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dikmen'in videosu stat ekranında yayınlanırken alkışlarla anarken; Fenerbahçeli taraftarlar da geçtiğimiz yıl TT Stadı'nda vefat eden Koray Şener'i pankartla andı.

28 Eylül 2019 20:03

Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın da vefat taraftarları unutulmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, ultrAslan’ın kurucularından Alpslan Dikmen’i ölüm yıl dönümünde (27 Eylül 2008) unutmazken stat ekranında Dikmen’in videosunu yayınladı. Bu video ekrana gelirken Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar Dikmen’i ayakta alkışlayarak andı.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener (3 Kasım 2018) de unutulmadı. Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, Koray için pankart açtı. Galatasaray tribünleri de geçen yıl vefat eden Koray Şener’i tezahüratla andı.

Ayrıca Koray Şener’in vefatı sonrasında Alpaslan Dikmen’in yeğeni olduğu öğrenilmişti.

Son güncelleme 20:13 | 28 Eylül 2019
alpaslan dikmen Fenerbahçe galatasaray Koray Şener
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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