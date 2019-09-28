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Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe derbisi Taksim’de esnafın yüzünü güldürdü

İstanbul´da bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar dev maçtan saatler önce Taksim´de toplandı. Avrupa´nın dört bir yanından gelen Galatasaraylılar da Taksim´de bir araya geldi. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü.

28 Eylül 2019 17:30

Süper Lig´in 6´ncı haftasında Galatasaray, bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe´yi ağırlayacak. Tüm Türkiye´de futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini beklerken, İstanbul´da ise sarı-kırmızı ve sarı-lacivertli renklere gönül veren birçok taraftar maça saatler kala sokaklara çıktı. Taksim´de maç saatini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak dev derbinin heyecanını erkenden yaşamaya başladı. Galibiyetten emin olduklarını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Falcao´dan gol beklediklerini dile getirdi.

Avrupa´nın çeşitli kentlerinden de karşılaşmayı izlemek için çok sayıda Galatasaraylı İstanbul´a geldi. Taksim´de toplanan sarı-kırmızılı gurbetçiler, harcadıkları paranın önemli olmadığını ve Galatasaray için değdiğini söyledi.

28 Eylül 2019 Christoph Daum`dan derbi yorumu: Taraftarın kalbine hitap ediyor Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Christoph Daum, Süper Lig`de 6.hafta oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçını Alman basınına değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

ESNAF MUTLU

Dev derbi Taksim ve çevresindeki esnafın yüzünü güldürdü. Karşılaşmadan saatler önce bölgeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, restoran ve kafelerde maç saatini bekliyor. Bol bol alışveriş yapan gurbetçi futbolseverler esnafın yüzünü güldürdü. Bu durumdan çok memnun olan esnaf ise satışların özellikle derbi günleri çok fazla arttığını dile getirdi.

Son güncelleme 19:14 | 28 Eylül 2019
Fenerbahçe galatasaray taksim
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Istanbul Basaksehir
6 2 8
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