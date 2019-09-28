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Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Kruse ve Babel İstiklal Marşı’nı ezbere okudu
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Kruse ve Babel İstiklal Marşı’nı ezbere okudu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesindeki seremonide Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu.

28 Eylül 2019 20:30

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı’nı okudu.

Kruse ve Babel, Türk futbolcularla İstiklal Marşı’na eşlik etti.

İki yıldızın İstiklal Marşı’nı ezbere okumaları, sosyal medyada büyük alkış aldı.

Max Kruse, karşılaşmanın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Geldiğim ilk günden bu yana Türkçe öğrenmek, dilimi geliştirmek istiyorum. Bu ülkeye duyduğunuz saygıyı gösterir. Türkçe öğrenmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:18 | 28 Eylül 2019
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