Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Kruse ve Babel İstiklal Marşı’nı ezbere okudu

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı’nı okudu.

Kruse ve Babel, Türk futbolcularla İstiklal Marşı’na eşlik etti.

İki yıldızın İstiklal Marşı’nı ezbere okumaları, sosyal medyada büyük alkış aldı.

Max Kruse, karşılaşmanın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Geldiğim ilk günden bu yana Türkçe öğrenmek, dilimi geliştirmek istiyorum. Bu ülkeye duyduğunuz saygıyı gösterir. Türkçe öğrenmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.