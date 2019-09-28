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Fenerbahçe

Fenerbahçeli taraftarlar derbi için Türk Telekom Stadı’na geldi…

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek olan sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsler, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

28 Eylül 2019 16:49

Ülker Stadyumu önünde toplanan taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından yapılan organizasyonla getirilen otobüslere bindi ve saat 16.00’da stadyuma hareket etti. Toplam 35 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na doğru yola çıkan taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada geldi.

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ülker Stadyumu önüne geldi. Başkan Koç, tek tek otobüsleri gezerek taraftarları stada uğurladı. Derbide yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, deplasman tribününde takımlarını destekleyecek.

Son güncelleme 16:53 | 28 Eylül 2019
Fenerbahçe galatasaray süper lig taraftarlar Türk Telekom Stadı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Istanbul Basaksehir
6 2 8
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