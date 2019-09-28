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Felipe Melo’dan derbi mesajı
Galatasaray

Felipe Melo’dan derbi mesajı

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından destek videosu yayınladı.

28 Eylül 2019 16:09

Galatasaray’ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo’dan Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılara destek geldi.

Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Arkadaşlarım Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe’nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 16:10 | 28 Eylül 2019
derbi felipe melo Fenerbahçe galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Denizlispor
6 2 9
5 Sivasspor
5 2 8
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