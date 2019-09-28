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Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan araç kaza yaptı
TFF 1.Lig

Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan araç kaza yaptı

Eskişehirspor U12 yolcularını taşıyan minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı. Bir antrenör ve oyuncu yaralanırken, kimsenin hayatı tehlikesinin olmaması ise yüreklere su serpti!

28 Eylül 2019 21:21

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet Öztürk (57) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında Haydar Erdan yönetimindeki 26 VR 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlar aynı yönde giden Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan Muharrem Eren’in (46) kullandığı 26 GB 707 plakalı minibüsle çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Sevgi Öztürk ve Eskişehirspor U12 kafilesinden antrenör Muhsin Çakallı ile futbolcu Yiğit Şahan yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son güncelleme 21:21 | 28 Eylül 2019
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