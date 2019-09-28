Ersun Yanal’ı çıldırttı! İkinci yarı oyuna aldı uzatmalarda çıkardı

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir oyuncu değişikliği yaşandı. Ersun Yanal tarafında karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna sürülen Deniz Türüç, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Galatasaray karşısında 62 ve 65. dakikalarda yaptığı hatalar nedeniyle Ersun Yanal’ın yedek kulübesinde kızdığı Deniz Türüç, maçın son dakikalarında da bir topu kontrol etmekte başarılı olamadı. Fenerbahçe’nin hızlı hücumunun bitmesine neden olan Deniz Türüç, Ersun Yanal’ın tepkisini çekti. Ersun Yanal, bunun üzerine uzatma dakikalarında Deniz Türüç’ü oyundan alırken, Tolgay Arslan’ı sahaya sürdü.

Ersun Yanal, ikinci yarının başında oyuna aldığı fakat 90+2. dakikada çıkardığı Deniz Türüç ile ilgili bir soruya, “Herhangi bir problem yok. Ufak değişiklikler var. Çok pozisyon problemi yaşayan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu değişiklikler olacak. Deniz, Fenerbahçe’ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor. Yoluna devam edecek” cevabını verdi.