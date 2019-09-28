Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan Galatasaray derbisi değerlendirmesi

Süper Lig’in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, yakaladıkları pozisyonlarla maçta gole yakın taraf olduklarını söyledi. Ersun Yanal, “Gol olmasa da seyircilerin zaman zaman futboldan heyecanlandığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal, Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray’ı yenmek için sahaya çıktıklarını belirterek, “Beklentimiz gol atmak ve kazanmaktı. Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalarda maçı biz kontrol ettik ettik ve öne geçebilirdik. Gole biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BAZI OYUNCULARIN MEVKİ PROBLEMLERİ VAR”

Takımdaki bazı oyuncuların mevki problemleri olduğunu dile getiren Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe büyük takımlar. Rakipleri var. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Anadolu takımları da iyi mücadele veriyor. Zamanı doğru yönetip ve Fenerbahçe’nin gücünü doğru kullanıp, sonuca ulaşmak istiyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ve yönetimimizin desteğini alıyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerin bugün bir takım karşılığını gördük. Bunları daha da geliştireceğimizi düşünüyorum.”

Uzun bir süreci yönettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, “Gelişerek gidiyoruz. Birçok pozisyon eksikliğimiz olmasına rağmen oyuncuların özverisi ve disipliniyle oldukça iyi organize oluyoruz. Uzun bir süreci doğru yöneterek, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Ersun Yanal, son olarak futbolcuların takıma çabuk alışmalarını önemsediğini aktararak, “Uzun bir süreçte takım olacağız gibi gözüküyor. Oyuncuların gayretlerinden memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

DENİZ TÜRÜÇ AÇIKLAMASI

Yanal, ikinci yarının başında oyuna aldığı fakat 90+2. dakikada çıkardığı Deniz Türüç ile ilgili bir soruya, “Herhangi bir problem yok. Ufak değişiklikler var. Çok pozisyon problemi yaşayan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu değişiklikler olacak. Deniz, Fenerbahçe’ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor. Yoluna devam edecek.” cevabını verdi.

Yanal, son olarak futbolcuların takıma çabuk alışmalarını önemsediğini aktararak, “Uzun bir süreçte takım olacağız gibi gözüküyor. Oyuncuların gayretlerinden memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.