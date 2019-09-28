Emre Mor: ‘Kendimi göstereceğim bir oyun oynayamadık’

Süper Lig’in 6. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, oyuna girdikten sonra oynanan oyunu değerlendirdi. 68’de Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna dahil olan Emre Mor, “Önümüzdeki maça konsantre olmamız lazım. Oyunu iyi kontrol edemedik” dedi.

Son bölümde uzun atılan topların tercih edildiği bir oyuna dönüşen karşılaşma hakkında konuşan Emre, “Girdikten sonra kendimi göstermek istedim ancak uzun top oynadık, kendimi göstereceğim bir oyun oynayamadık. Zor bir maçtı” ifadelerini kullandı.

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Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, “Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok” dedi.

“PSG ÇOK İYİ BİR TAKIM AMA KAZANMAYA ÇALIŞMALIYIZ”

Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, “Çok zor bir maç ve çok iyi bir takım. Ancak tabi ki kazanmaya çalışmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil” diye konuştu.