Derbi saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı için saatler kaldı! Derbi hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig’de bugün yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek. Sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük derbilerinden biri sayılan Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte derbi detayları…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk sporuna damga vuran ve “zıt kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 110 yılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu. İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FAVORİ GALATASARAY

Herkesin nefeslerini tutacağı dev derbide en çok merak edilen konulardan biri de dev mücadelenin bahis oranlarıydı. İddia risk yönetimi Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi son güncellemeyi yaptı. Daha önce 1.95'lik oranıyla favori gösterilen ev sahibi Galatasaray'ın oranı 1.90'a çekildi.

Fenerbahçe'nin olası galibiyetine daha önce 2.70 oran veren iddaa yeni oranı 2.85 olarak değiştirdi.

Derbinin beraberlik oranı ise 3.20'den 3.15'e geldi. 110 yıllık rekabette Galatasaray seyircisi önünde oynayacağı müsabakada favori olarak gösterildi.