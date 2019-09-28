CANLI MAÇ İZLE: Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı izle

Türk sporuna damga vuran ve “zıt kardeşler” olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 110 yılı geçen rekabette 390. randevu bu akşam canlı yayınlanacak. Saat 20.00’da başlayacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Haberimizde Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme linkini bulabilirsiniz.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FAVORİ GALATASARAY

Herkesin nefeslerini tutacağı dev derbide en çok merak edilen konulardan biri de dev mücadelenin bahis oranlarıydı. İddia risk yönetimi Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi son güncellemeyi yaptı. Daha önce 1.95’lik oranıyla favori gösterilen ev sahibi Galatasaray’ın oranı 1.90’a çekildi.

Fenerbahçe’nin olası galibiyetine daha önce 2.70 oran veren iddaa yeni oranı 2.85 olarak değiştirdi.

Derbinin beraberlik oranı ise 3.20’den 3.15’e geldi. 110 yıllık rekabette Galatasaray seyircisi önünde oynayacağı müsabakada favori olarak gösterildi.

CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor) Galatasaray Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 6. hafta heyecanı dev derbi ile devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Türk Telekom Stadı`nın ev sahipliğinde iki ezeli rakip kozlarını paylaşırken ev sahibi Galatasaray da konuk ekip Fenerbahçe de üç puan istiyor. İlgili Haberi Oku