Bursaspor yara sardı!

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım 12 puana yükselirken, konuk takım 7 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk. 63 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Seleznov)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 26 Hasan Batuhan Artarslan), Hasan Hatipoğlu, İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yusuf Emre Gültekin, Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Obertan, Hamroun (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Pote
Sarı Kartlar: Dk. 32 Yalçın Koşukavak (Teknik direktör), Dk. 70 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 30 Hamroun, Dk. 45 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Gol: Dk. 14 Diarra (Bursaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Emirhan'ın pası ile ceza sahasına giren Kubilay'ın vuruşu kalecinin üzerine gitti.
14. dakikada kullanılan kornerde top defanstan arkada direği sekti. Boş pozisyonda Diarra'nın vuruşu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
32. Emirhan'ın pası ile ceza sahasına giren Latovlevici'nin şutu kalecinin kucağında kaldı.
60. dakikada topla ceza sahasına giren Pote'nin şutu kaleciden geri döndü.
62. dakikada kontra atağa çıkan Bursaspor'da topla buluşan Da Silva'nın ceza sahasına girerken yaptığı vuruş kalecide kaldı.
90+4. dakikada Hatipoğlu’nun vuruşu az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.