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Borussia Dortmund bir puanla yetindi
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund bir puanla yetindi

Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

28 Eylül 2019 21:49

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 6. haftasında Signal Iduna Park’ta Werder Bremen’i konuk etti. Konuk ekip 8. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund 9. dakikada Mario Götze’nin attığı golle eşitliği sağladı. Marco Reus 41. dakikada takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Werder Bremen, 55. dakikada Marco Friedl’in topu filelere göndermesiyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi. Werder Bremen’de ilk 11'de başlayan Nuri Şahin 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 11’e, Werder Bremen ise 7’ye çıkardı.

Son güncelleme 21:49 | 28 Eylül 2019
Borussia Dortmund Bundesliga werder bremen
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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