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Boluspor: 1 – İstanbulspor: 2
TFF 1.Lig

Boluspor: 1 – İstanbulspor: 2

TFF 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Boluspor ile karşılaşan İstanbulspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

28 Eylül 2019 18:56

TFF 1. Lig’in 6. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Boluspor’u 2-1 yendi.

Öte yandan, ikinci yarıda, kale arkasında ısındığı esnada hakeme tepki gösteren Bolusporlu yedek futbolcu Yusuf Mert Tunç, sarı kart gördü.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Baran Eraslan, Sezgin Çınar

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Sincere, Dodo (Dk. 82 Umut Gündoğan), Bilal Kısa (Dk. 63 Mustafa Eskihellaç), Melih Okutan (Dk. 69 Cumali Bişi), Mustafa Durak, Poepon

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 58 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Diouf), Onur Ergün, Cajic (Dk. 88 Berkay Görmez), Oğuzhan Berber, Etoga, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur

Goller: Dk. 4 Cajic, Dk. 55 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 90 Poepon (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Muhsin Yıldırım, Dk. 37 Etoga (İstanbulspor), Dk. 50 Dodo, Dk. 67 Burak Bekaroğlu, Dk. 67 Yusuf Mert Tunç, Dk. 87 İsmail Konuk (Boluspor)

Son güncelleme 18:56 | 28 Eylül 2019
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