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Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, Süper Ligi 6. haftasında oynanacak Trabzonspor maçının kadrosunu açıkladı.

28 Eylül 2019 14:49

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının kadrosu belli oldu.

Medical Park’ta saat 19.00’da başlayacak müsabaka için akşam saatlerinde Trabzon’a gidecek siyah-beyazlı kafilede, cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 kişilik kafilede bulunan futbolcular şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

Son güncelleme 15:27 | 28 Eylül 2019
beşiktaş süper lig trabzonspor
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