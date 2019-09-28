Belhanda 40 dakika dayanabildi

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maça Belhanda, tedbir amaçlı maske ile çıktı. Belhanda, 40 dakika taktığı maskeyi, rahatsız olduğu gerekçesiyle çıkardı.

İki hafta önce Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonrası çenesinde iki kırık oluşan Belhanda, geçtiğimiz hafta Malatya deplasmanında oynayamamıştı. Fenerbahçe derbisine maske ile çıkan Belhanda, karşılaşmada ilk yarı bitmeden maskesini çıkardı. Yaklaşık 40. dakikada maskeden rahatsız olan Belhanda, maçın ilk yarısını maskesiz tamamladı.

Belhanda karşılaşmanın ikinci yarısına ise yeniden maske takarak çıktı.