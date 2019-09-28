Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu

Almanya Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih, Padeborn ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Benteler Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

15. dakikada Gnabry ile 1-0 öne geçen Bayer, 55’te Coutinho ile farkı ikiye çıkardı. Ligin son sırasındaki Padeborn 68. dakikada Pröger ile umutlandı ancak 79’da Lewandowski yine sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi. Maç sonucunu belirleyen golü ise ev sahibi ekipten Collins 84. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih, Leipzig’in kaydettiği haftada 14 puanla liderliğe yükseldi. Ligin galibiyetsiz tek takımı Padeborn ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Bundesliga’da günün sonuçları

Augsburg 0-3 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 0-3 Mönchengladbach

Mainz 0-1 Wolfsburg

Leipzig 1-3 Schalke 04