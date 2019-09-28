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Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu
Dünyadan Futbol

Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu

Bayern Münih ligin son sırasındaki Paderborn'u deplasmanda 3-2 yenerek 6. haftada liderliğe yükseldi.

28 Eylül 2019 18:25

Almanya Bundesliga’nın 6. haftasında Bayern Münih, Padeborn ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Benteler Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

15. dakikada Gnabry ile 1-0 öne geçen Bayer, 55’te Coutinho ile farkı ikiye çıkardı. Ligin son sırasındaki Padeborn 68. dakikada Pröger ile umutlandı ancak 79’da Lewandowski yine sahneye çıkarak durumu 3-1’e getirdi. Maç sonucunu belirleyen golü ise ev sahibi ekipten Collins 84. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih, Leipzig’in kaydettiği haftada 14 puanla liderliğe yükseldi. Ligin galibiyetsiz tek takımı Padeborn ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Bundesliga’da günün sonuçları

Augsburg 0-3 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 0-3 Mönchengladbach

Mainz 0-1 Wolfsburg

Leipzig 1-3 Schalke 04

Son güncelleme 18:25 | 28 Eylül 2019
Almanya Bundesliga bayern münih Padeborn
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 13
2 Sivasspor
6 3 11
3 Fenerbahçe
5 3 10
4 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
5 Istanbul Basaksehir
6 2 8
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