Babel: Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuşan Ryan Babel, maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuştu.

Ryan Babel, karşılaşma ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Hafta boyunca iyi hazırlandık. Derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zor bir maç olacağını da tahmin ediyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golle sonuçlandıramadık. Defansif anlamda iyiydik. Tüm takım arkadaşlarımı defansif başarılarından dolayı kutluyorum. Maça bakıldığında beraberliğin adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum.”