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Babel: Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum
Galatasaray

Babel: Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamada beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi.

28 Eylül 2019 22:16

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra konuşan Ryan Babel, maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuştu.

Ryan Babel, karşılaşma ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Hafta boyunca iyi hazırlandık. Derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zor bir maç olacağını da tahmin ediyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golle sonuçlandıramadık. Defansif anlamda iyiydik. Tüm takım arkadaşlarımı defansif başarılarından dolayı kutluyorum. Maça bakıldığında beraberliğin adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum.”

Son güncelleme 22:16 | 28 Eylül 2019
Fenerbahçe galatasaray
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OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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