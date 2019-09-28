Altınşehirli çocuklar derbiyi, Galatasaray’ın İBB’ye tahsis ettiği locadan izlediler

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nden 6'sı kız, 5'i erkek, yaşları 10 ve 14 arasında değişen 11 çocuk, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi maçını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) davetlisi olarak statta izledi. Maç boyunca hop oturup hop kalkan çocukların sevinci yüzlerinden okundu. Yasin ve Kaan adındaki erkek çocukları, duygularını, “İlk kez maça geliyoruz. Fatih Terim varken hiçbir takım şampiyonluk beklemesin. Televizyondan izlemekten çok farklı. Buradan izlemek daha heyecanlı” sözleriyle dile getirdi. Melisa ve Dilara adındaki kız çocukları da ilk kez maça geldiklerini belirterek, heyecanlarını, “Buradan maç izlemek çok güzel. Televizyondan ve buradan izlemek hiçbir şekilde aynı değil. Burası kesinlikle daha heyecanlı. Televizyondan izlemenin daha güzel olduğunu düşünüyorduk; ama buraya gelince daha güzel olduğunu anladık. Çok beğendik” sözleriyle ortaya koydu. İLK KONUKLAR SULTANBEYLİ'DEN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 29 Temmuz’da kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i Saraçhane'deki makam odasında ağırlamıştı. İmamoğlu, görüşme sonrasında, “3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygun fiyatlı loca talebimiz olacak. Kendimiz için istemeyeceğiz tabii. Locaları sosyal anlamda kullanacağız 3 kulüpte de. Mahallelerden fakir çocukları getirip, belki de ilk kez maç izlemelerini sağlayacağız” demişti. Galatasaray Kulübü, İmamoğlu’nun çağrısına karşılık vererek, bir locayı İBB’nin kullanımına tahsis etmişti. Geçtiğimiz 13 Eylül'de Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi’nden gelen, yaşları 12 ve 17 arasında değişen çocuklar, söz konusu locanın ilk misafirleri olmuştu.

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