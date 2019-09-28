Alican Özcan derbi öncesi Fenerbahçe’yi analiz etti! ‘Ersun Yanal’ın en zayıf karnı…’

Hayal kırıklıklarıyla dolu geçen sezonun ardından bu yıla fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, son 5 yılda yenilgi yüzü görmediği Galatasaray deplasmanından galibiyet alarak ezeli rakibine psikolojik bir baskı uygulamak isteyecek.

Ligin henüz 6. haftası olması bu maçın şampiyonluk ihtimallerini doğrudan etkilemeyeceği bir gerçek. Ancak ilk hafta da oynansa derbiden galibiyetle ayrılacak camianın moral-motivasyon olarak rakibine üstünlük sağlaması kaçınılmaz bir durum.

İki camianın karşılıklı atışmalarıyla geride bırakılan 5 haftada Fenerbahçe oynadığı futbolla, Galatasaray ise kurduğu iddialı kadro ile dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler bir türlü oturmayan savunma rotasyonuna çare ararken, sarı kırmızılılar ise kaliteli kadrolarına rağmen saha içinde yaşadıkları uyum sorununu aşmaya çalışıyor.

Derbiye kadar sol bekte sağ bek oyuncusunu (Nabil Dirar), sağ bekte orta saha oyuncusunu (Ozan Tufan), stoperde ise ön liberosunu (Jailson) oynatan Fenerbahçe, tüm bu handikaplarına rağmen formda hücum oyuncularının uyumu ve kalitesiyle sahada olacak.

Her ne kadar “Sahaya kim çıkarsa çıksın, işin içine Galatasaray-Fenerbahçe ezeli rekabeti girdiğinde her şey olabilir” görüşünde hemfikir olsak da, sarı lacivertlilerin Galatasaray karşısındaki dezavantajlarını ve avantajlarını sizler için yorumladık.

ERSUN YANAL’IN EN ZAYIF KARNI…

Genç ve tecrübesiz olmasına rağmen transfer olduğu andan itibaren eldivenleri kapan Altay Bayındır’dan, saha içinde Volkan Demirel’den alışık olduğumuz etkinliği beklemek yanlış olur. Zaten Ersun Yanal’ın da ondan beklentisi, birebirlerdeki müthiş refleksleri ve esnekliğini devreye sokması olacaktır. Eğer derbi atmosferini kaldırabilir ve tecrübesizliğinin kurbanı olmazsa, Altay Bayındır’ın Fenerbahçe’deki yerli kaleci geleneğine yazılacak yeni ismi olması kaçınılmaz.

Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında sol beke evrilen Nabil Dirar, tecrübesi ve hırslı yapısıyla savunmanın solundaki açığı “iyi” denebilecek seviyede kapatmayı başardı. Sezona ‘Yerli Pogba’ edasıyla başlayan, Isla’nın sakatlığı ile sağ beke evrilen Ozan Tufan da sergilediği performansla mental açıdan ne kadar iyi durumda olduğunu son maçlarda ispatlamış durumda.

Ancak stoper mevkisindeki sıkıntı henüz çözülebilmiş değil. Zanka’nın son haftalarda yaptığı üst üste hatalar, yeni transfer Adil Rami’nin henüz “sudan çıkmış balık” konumunda olması, Ersun Yanal’ın en zayıf karnı olarak göze çarpıyor. Stoper mevkisinde bu zamana kadar güven veren tek ismin, aslında stoper olmayan Jailson’un olması kötünün içindeki iyi olarak değerlendirilebilir.

Son antrenmanda Luiz Gustavo’nun stoperde denenmesi, derbide “Zanka-Gustavo” ya da “Gustavo-Jailson” ikilisiyle sahaya çıkılabileceğinin göstergesi. Isla’nın sakatlığı atlatarak sağ beke geri dönmesiyle savunma hattının yeniden rayına oturabileceğini söyleyebiliriz ancak Şilili futbolcunun maç eksiği handikap olarak tahtaya yazılacaktır. Özellikle formda Babel karşısında sakatlıktan yeni çıkmış Isla’nın neler yapabileceği merak konusu olacak.

FENERBAHÇE İÇİN GALİBİYETİN ŞİFRESİ…

Fenerbahçe’nin en kuvvetli olduğu bölge şüphesiz orta saha. Öyle ki, Mehmet Ekici gibi kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu kadro dışı kalabiliyor. Galatasaray’ın uyum konusunda henüz iyi sinyaller vermeyen omurgasının aksine Fenerbahçe’de bu bölge tıkır tıkır işliyor. Emre Belözoğlu önderliğindeki Fenerbahçe orta sahası, Luiz Gustavo’nun da gelişiyle seviye atlamış durumda.

Fenerbahçe’nin ilk 5 haftada topa en çok sahip olan ve en çok pas yapan takım olma unvanına sahip olmasının başlıca sebebi bu kurgu. Fenerbahçe, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşamasının nedeni olan orta saha uyumsuzluğu karşısında bu avantajını devreye sokabilirse, savunmada yaşayacağı sorunları da en aza indirebilir.

Bu nedenle teknik direktör Ersun Yanal’ın, Luiz Gustavo’yu orta sahada mı yoksa stoperde mi oynatacağı konusunda ince eleyip sık dokuyacağına şüphe yok. Ancak şu bir gerçek ki Fenerbahçe için derbinin şifresini çözmenin yolu orta saha kurgusundan, yani ezeli rakibinin en zayıf noktasından geçiyor.

MURIQI DEĞİL MAX KRUSE…

Ligin ilk 5 haftasında attığı ve hazırladığı gollerin yanı sıra sahadaki azmiyle akıllarda soru işareti yaratmayan tek isim belki de Vedat Muriqi olacak. O yüzden Muriqi’nin ne yapacağından çok, yanındaki ve arkasındaki arkadaşlarının ona nasıl pozisyonlar hazırlayacağı kritik nokta olacak.

Bu konuda bütün gözler Max Kruse’da olacak. Şimdiye kadar yaptığı 5 asistle kalitesini konuşturan Alman futbolcu için Galatasaray derbisi büyük bir sınav olacak. Alex de Souza’nın boşluğunu doldurmak her yiğidin harcı değil ancak, Alman saflık yasasına uygun pasları ve soğukkanlılığını bu maçta göstermesine takımının fazlasıyla ihtiyacı var.

Victor Moses ve Garry Rodrigues’in sakatlığı hücumda aksama yaşatacak nitelikte. İki oyuncunun yerine oynayacak Deniz Türüç ve muhtemel Tolga Ciğerci tercihi, Moses ve Rodrigues’li oyun kurgusundan tamamen farklı bir yapı yaratılmasına neden olacak.

Hızıyla etkili olabilecek iki futbolcunun yerine, tekniği ve takım oyunu özellikleri öne çıkan isimlerin yer alması Ersun Yanal’ın oyun planını çok fazla sekteye uğratmayacaktır. Ancak Galatasaray karşısında seçeneklerinin ve Fatih Terim’in hamlelerine karşı vereceği karşılıkların az olması Yanal’a zorluk çıkartacak konuların başında gelebilir.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Kruse, Deniz, Tolga, Muriqi