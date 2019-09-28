Adana’da gol düellosu

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Adanaspor ile Altay 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi takım 6 puana, konuk takım ise 9 puana yükseldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Enes Yasin Akyol (Dk. 67 Özgür Özdemir), Renan Diniz, Marvin Sinan Büyüksakarya, Hakan Barış, Furkan Özçal, Serhat Tunç (Dk. 74 Bagayoko), Roni (Dk. 62 Utku Şen), Eze, Arabidze.

Altay: Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Tatos (Dk. 79 Leandro), Putsila (Dk. 87 Eren Erdoğan), Deniz Vural (Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu), Tavares, Paixao, Kappel

Goller: Dk. 10 Eze, Dk. 36 Renan Diniz, Dk. 68 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk.18, Dk. 90 Paixao (Penaltıdan), Dk. 45 Putsila (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 33 Paixao, Dk. 68 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 78 Kappel, Dk. 80 Putsila (Altay), Dk. 33 Levent Eriş (Teknik direktör), Dk. 52 Roni, Dk. 76 Furkan Özçal, Dk. 89 İrfan Can Eğribayat, Dk. 90+3 Renan Diniz (Adanaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Adanaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Giorgi’nin ortasında arka direkte Eze’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Deyrinio’nun orta sahadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

36. dakikada Renan’ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

45. dakikada Antreas'ın pasında ceza sahası içinde Anton, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

68. dakikada Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Veli, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

90. dakikada Altay penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Marco, topu filelerle buluşturdu. 3-3