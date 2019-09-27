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Yeni Malatyaspor’da iki önemli eksik!
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’da iki önemli eksik!

Süper Lig’in 5 haftalık bölümünde topladığı 7 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 6. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

27 Eylül 2019 11:52

Geçen hafta Galatasaray karşısında maçın son dakikalarına doğru bulduğu golle 1 puan alan Yeni Malatyaspor, bu moralle Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, Gökhan Töre ve Bifouma takımdan ayrı bireysel çalıştı.

İki futbolcunun pazar günü oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı için yarın saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve maçın son çalışmasını burada yapacak.

İki takım arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Son güncelleme 11:52 | 27 Eylül 2019
Bifouma gökhan töre sakatlık yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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