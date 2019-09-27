Türkiye’de hüsran yaratan Islam Slimani, Fransa’da mucizeyi gerçekleştirdi!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratan ve Türkiye’de eleştirilerin hedefi olan Cezayirli forvet Islam Slimani, Fransa’da yeniden doğdu.

Yeni takımı Monaco ile çıktığı 4 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan 31 yaşındaki tecrübeli forvet, Fenerbahçelilere “Geçen sene neredeydin?” dedirtirken, Fransa’nın ünlü gazetesi L’equipe’in meşhur oyuncu puanlarında 7 ve üzeri puan alan tek oyuncu oldu.

Neymar, Kylian Mbappe ve Memphis Depay gibi dünya yıldızlarının geride bırakaran Slimani’nin böyle bir çıkış yapacağını kimse beklemezken, gazetedeki haberde 31 yaşındaki forvetten övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Monaco kalecisi Benjamin Lecomte 3-1 kazandıkları Nice karşılaşmasının ardından, “Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geldiğinden beri bunu gösterdi. Her maç skora katkı yapıyor” ifadelerini kullanarak takım arkadaşı hakkında yorumda bulundu.

SON İKİ YILI KAYIP

Leicester City’ye büyük umutlarla transfer edilen ancak Craig Shakespeare ve Claude Puel’in planlarına uyum sağlayamayan Cezayirli forvet, kiralık olarak gittiği Newcastle United’da da rakibine yumruk atınca, kulüp efsanesi Alan Shearer tarafından “Aptal” olarak nitelendirildi ve gözden düştü.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’ye kiralanan yıldız futbolcu, büyük umutlarla geldiği sarı lacivertli kulüpte devre arasına gelindiğinde çoktan gözden çıkartılmıştı.

Kaçırdığı gollerin yanı sıra oynadığı futbolla Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurtan Slimani, 15 Süper Lig maçında sadece 1 gol atabildi.

Ligin ikinci yarısında ise neredeyse hiç forma giymeyen Slimani’nin Türkiye serüveni hayal kırıklıkları ile sona erdi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NI KAZANDI

Yaz aylarında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda Cezayir Milli Takımı ile zafere ulaşan Slimani için bu başarı, belki de yeni bir başlangıcın ayak sesiydi.

Monaco’ya kiralanan yıldız futbolcunun başarısına sebep gösterilen gerekçeler Fransızca konuşması, güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayan takımla birlikte olması ve belki de en önemlisi ona inanan bir teknik direktörle çalışması gösteriliyor.

Daha önce Sporting Lizbon’da da Islam Slimani ile birlikte çalışan Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim’in yıldız futbolcu ile olan ilişkisi, Slimani’nin yükselişindeki en önemli etken olarak ifade ediliyor.

“ONU ALMAK İÇİN ISRAR ETTİM ÇÜNKÜ…”

Monaco Teknik Direktörü Jardim bu hafta Slimani hakkında konuşurken “İyi bir forvete ihtiyacımız vardı ve hemen Slimani’yi düşündüm. Onu almak için ısrar ettim çünkü onu tanıyordum. Şimdi yavaş yavaş eski seviyesine dönüyor. Takımımız için çok önemli biri” şeklinde konuştu.

Cezayirli oyuncu için yapılan eleştirilere takılmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Birçok kişi onu eleştiriyor ama o takım oyuncusu, kollektif oyunda gol bulabiliyor. Tanıdığım Slimani bu” yorumunda bulundu.

Sporting’de yıllarca hedef forvet olarak oynayan Slimani, Leicester City’nin kontra atak futboluna ayak uyduramamıştı. Monaco’da Wissam Ben Yedder ile iyi bir ikili olan başarılı futbolcu eski günlerinde olduğu gibi rakip yarı alanda son adam olarak görev yapıyor ve formuna yeniden kavuşmuş görünüyor.

“KOÇ BENİ TANIYOR, BU ÇOK ÖNEMLİ”

Stade Brest maçından sonra basın mensuplarına konuşan Slimani, formuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Koç benim özelliklerimi ve beni nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bir forvet için bu çok önemli” diyerek performansındaki yükselişin anahtarını verdi.

Jardim’in kendisine güvendiğini hissettiğini söyleyen Slimani, “Kendimi iyi hissediyorum. Sezon başında bana inanan çok fazla insan yoktu ama bununla başa çıktım. Fransa’ya geldiğimde beni kimse tanımıyordu. Bunun benim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.