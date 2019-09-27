TRT’nin yeni spor kanalı TRT Spor 2 bugün yayına başlıyor

TRT’nin ikinci spor kanalı TRT Spor 2 bugün yayına başlayacak. Açılışı Atletizm Dünya Kupası’yla yapacak yeni kanalın futbol dışındaki 65 federasyonun faaliyetleri ile yayın hayatına devam edecek.

TRT Spor 2’de güreşten masa tenisine, atletizmden ragbiye, badmintondan yüzme ve su topuna kadar bir çok spor dalı ulusal ve uluslararası organizasyonlar yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren “Artık futbol haricindeki branşlar da ekranlarda daha fazla yer bulacak” diyerek TRT Spor2'nin yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor2 kanalıyla ilgili, “Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük” değerlendirmesinde bulundu.

TRT Spor 2 frekans bilgileri: Uydu: Türksat 4A 42′

Frekans: 11958

Symbol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Frekans ayarları nasıl yapılır?, TRT Spor 2 kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden ‘Frekans Ekle’ (Bazı cihazlarda ‘Transponder Ekle’, ‘Manuel Kanal Arama’ veya benzeri olabilir) menüsünü açın. ‘Uydu Adı’ kısmında ‘Türksat 4A’yı seçin. Alt kısımda bulunan ‘Frekans’ kısmına 11958 sayısını girdikten sonra ‘Polarizasyon’ kısmını ‘Vertical Dikey’ olarak seçin. ‘Sembol’ kısmına ‘27.500’ sayısını girdikten sonra ‘FEC’ değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

TRT Spor 2 yayına ne zaman başlıyor?

Test yayınlarına başlayan TRT Spor 2, 27 Eylül Cuma günü canlı yayınlarıyla izleyicinin karşısında olacak.