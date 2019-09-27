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Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da zafer arıyor
Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da zafer arıyor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 11. durak noktası olan Fransa’da piste çıkıyor. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team’le Fransa’da ilk zaferini hedefliyor.

27 Eylül 2019 17:50

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) 10. durakta piste çıkıyor.

28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da Magney-Cours Pisti'nde TSİ 15.00'da koşulacak yarışlarda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonun kendisi adına ilk birinciliğini arayacak.

World SBK arenasında ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, geride kalan 10 durak noktası sonunda elde ettiği 223 puanla pilotlar sıralamasında 6. basamakta yer alıyor. 27 Eylül 2019 Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takviminde yer alan Türkiye Rallisi, 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:50 | 27 Eylül 2019
Dünya Superbike Şampiyonası Toprak Razgatlıoğlu WorldSBK
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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