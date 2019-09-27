Toprak Razgatlıoğlu Fransa’da zafer arıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) 10. durakta piste çıkıyor.

28-29 Eylül tarihlerinde Fransa'da Magney-Cours Pisti'nde TSİ 15.00'da koşulacak yarışlarda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonun kendisi adına ilk birinciliğini arayacak.

World SBK arenasında ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, geride kalan 10 durak noktası sonunda elde ettiği 223 puanla pilotlar sıralamasında 6. basamakta yer alıyor. Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takviminde yer alan Türkiye Rallisi, 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek. İlgili Haberi Oku