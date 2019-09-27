Son dakika! Trabzonspor genç yıldızının sözleşmesini uzattı!

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen’in 2022’de sona erecek olan sözleşmesinin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığını KAP’a bildirdi. Trabzonspor’da aynı zamanda Arda Akbulut’un sözleşmesi 31 Mayıs 2025’e, Abdurrahim Dursun’un sözleşmesi ise 31 Mayıs 2023’e kadar uzatıldı.

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcularımız Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Hüseyin Türkmen

22.11.2017 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 2.300.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 2.645.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 3.042.000.-TL garanti ücret,

2023/24 opsiyon sezonu için 3.498.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ahmet Ağaoğlu: Tarihimizde ilk defa 330 milyon lira gelir elde ettik Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Haziran ayı sonunda yeniden yapılandırmayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) uygulamaya koyduğu lisans talimatına harfiyen uyan ilk kulüp ve diğer kulüplere de örnek teşkil eden kulüp Trabzonspor oldu. dedi. İlgili Haberi Oku

Arda Akbulut

15.09.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 380.500.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 437.500.-TL garanti ücret,

2024/25 opsiyon sezonu için 503.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Abdurrahim Dursun

30.03.2017 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 250.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 287.500.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 330.625.-TL garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 380.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.” Trabzonspor`da Beşiktaş maçı hazırlıkları Trabzonspor, Süper Lig`in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İlgili Haberi Oku