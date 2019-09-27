SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kandilli Rasathanesi Müdürü: Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim
SON DAKİKA | Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç kararı!
Galatasaray

SON DAKİKA | Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç kararı!

Son dakika gelişmesi... PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezası, Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Koç, yarın oynanacak Galatasaray derbisini protokol tribününde izleyebilecek.

27 Eylül 2019 13:58

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Tahkim Kurulu’nun verdiği karar sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini protokol tribününde izleyebilecek.

İşte yapılan açıklama;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30’da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI’nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç’un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

Son güncelleme 14:48 | 27 Eylül 2019
ali koç Fenerbahçe galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR