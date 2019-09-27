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Paris Saint Germain’de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi iyileşti!
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint Germain’de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi iyileşti!

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan PSG'de Mbappe ve Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna dahil edildi.

27 Eylül 2019 22:13

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain’de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı. PSG’nin 25 Ağustos’ta Toulouse’u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül’de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG’yi ağırlayacak. 27 Eylül 2019 Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu! Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı futbolcu Neymar`ın, Barcelona`da forma giydiği döneme ait ödemelerle ilgili karşılıklı suçlamalardan çıkan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:13 | 27 Eylül 2019
Kylian Mbappe Mauro Icardi Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi
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