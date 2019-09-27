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Necati Er’den üç adım atlamada tarihi başarı
Diğer Sporlar

Necati Er’den üç adım atlamada tarihi başarı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu. Kadınlar 3 bin metre su engelli elemelerinde birinci seride Özlem Kaya 13'üncü, ikinci seride ise Tuğba Güvenç 15'inci olarak elendi. Yasmani Copello Escobar ise kendi serisini 5. sırada tamamlamasına rağmen adını yarı finale yazdırmayı başardı.

27 Eylül 2019 22:59

Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki eleme yarışmalarında, erkekler üç adım atlamada Necati Er, üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle 22 yaşındaki sporcu, finalde yarışma hakkı elde etti.

Necati Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu. Avrupa 23 yaş altı şampiyonu milli sporcu, yarışmanın ardından Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, saha içi koşullarının dışarıyla kıyaslandığında gayet iyi olduğunu ve herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

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Necati Er, “Finalde işim daha kolay olacak. Önemli olan finale yükselebilmekti, zor olan bölümü geçtim. Finale kalamayacağımı düşünmüyordum, yoksa neden buraya geleyim ki?” ifadelerini kullandı.  12 sporcunun mücadele edeceği erkekler üç adım atlama finali, 29 Eylül Pazar günü TSİ 21.45’te gerçekleştirilecek. İki milli sporcu elendi, Yasmani turladı!

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 3 bin metre su engelli elemelerinde piste çıkan milli atletler Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç, elendi. Özlem Kaya, 9.48.08’lik derecesiyle yer aldığı birinci seride 13’üncü, Tuğba Güvenç ise 10.13.79’luk derecesiyle ikinci seride 15. oldu.

Erkekler 400 metre engellide mücadele eden milli atlet Yasmani Copello Escobar ise kendi serisini 49.75’lik derecesiyle 5. sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı. Milli atlet yarı finalde ilk seçmede final için mücadele edecek.

Son güncelleme 22:59 | 27 Eylül 2019
Dünya Atletizm Şampiyonası IAAF Necati Er Yasmani Copello Escobar
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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