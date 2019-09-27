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Milan ve Inter’den yeni stadyum projesi!
İtalya Serie A

Milan ve Inter’den yeni stadyum projesi!

İki İtalyan devi Milan ve Inter uzun yıllardır sürdürdüğü stadyum kardeşliğine bir yenisini daha ekliyor.

27 Eylül 2019 07:38

Uzun yıllardır aynı stada ev sahipliği yapan Milan ve Inter bu kez stat yenilemesi konusunda işbirliğine imza atıyor San Siro'nun yerine yeni bir stadyum yapılması için iki İtalyan devi harekete geçti.

Inter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki projeyi kamuoyuna sundu. Yaklaşık 650 milyon euroya mal olması beklenen projenin detayları belli olmaya başladı.

Yeni stadyum projesi 60.000 kişilik olarak planlandı. Bilindiği üzere hali hazırda kullanılan San Siro’nun kapasitesi yaklaşık 80 bin kişilik.

Oluşturulan planda yapılacak stadyumun yapımıyla ilgili fizibilite raporu belediyeye sunuldu. Proje yapımının 3 yıl sürmesi bekleniyor.

Milan başkanı Paolo Scaroni projeyle ilgili olarak, “Milan ve Inter 70 yılı aşkın bir süredir San Siro'yu paylaşıyor. Bu projenin gücü de iki takımın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Yeni stadyum sayesinde 3.500 kişiden fazla insana iş olanağı ve şehir halkına yeni spor-etkinlik alanları sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 07:41 | 27 Eylül 2019
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