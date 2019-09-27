Michael Johnson, Christian Coleman ile ilgili açıklamalarda bulundu

Atletizm dünya şampiyonası bugün Doha’da yapılacak müsabakalarla başlıyor. Özellikle kısa mesafelerde Amerikalı atletler dikkat çekiyor.

Atletizmin yeni süper yıldızı olması beklenen Christian Coleman’ın doping testlerini kaçırması sebebiyle geçtiğimiz günlerde ceza alması gündeme gelmiş ancak kuralları ihlal etmediği anlaşılınca Doha 2019’da yarışmasına bir engel kalmamıştı.

Bir dönemin fenomeni olan şampiyon Michael Johnson, Coleman’ın atletizm yeni yüzü olması konusunda açıklamalarda bulundu.

Usain Bolt’tan önceki 200 metre rekorunun sahibi olan Amerikalı atlet “Son yaşananlardan dolayı Coleman’ın o role uygun olduğunu düşünmüyorum. Atletizm severlerin bu tarzdan olaylara toleransı yok. Dopingli yakalanmak veya testten kaçmak bambaşka olaylar. Coleman ikisini de yapmadı. Onun ceza almaması doğru karardı ancak kendisinin bulunduğu seviyesindeki bir atletin istenen süre zarfında kontrollere çıkmaması sorumsuzca bir davranış. Herkesin kafasında bir şüphe oluşturuyor.” dedi.

Coleman’ın sorumsuzluğuna vurgu yapan Johnson, “Burada Amerikan Doping Ajansı’nın açıklaması da büyük bir fiyaskoydu. Kendi kurallarına hakim olmadan açıklama yaptılar. Ancak Coleman’ın davranışı kabul edilemez. Atletizm sporunun elçisi olan bir figürün bu tipte sorumsuzluklar yapmaması gerekir. Böyle atletlerin birincil görevi kazanmak değil, sporun gerekliliklerini doğru bir şekilde anlatmak ve örnek olmaktır.” şeklinde konuştu.

Michael Johnson 200 metreyi 19,32’lik dereceyle tamamlayarak bir süre boyunca bu daldaki rekoru elinde tutmuştu. Amerikalı ünlü atletin kariyerinde 5 Olimpiyat altını bulunuyor.