Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor canlı! Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor. Lige istediği girişi yapamayan Başakşehir, teknik direktörü Okan Buruk’un eski ekibi Çaykur Rizespor ile bir araya geliyor. İsmail Kartal yönetiminde konuk ekibin 5 maçta 8 puanı, Başakşehir’in ise 5 maçta 5 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 20.30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Ev sahibi ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Konuk Çaykur Rizespor’da ise cezalı futbolcu bulunmazken El Kabir’in sakatlığı sürüyor.

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