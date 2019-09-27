Marca gazetesi Çağlar Söyüncü’yü yazdı: İzmir’in Tank’ı Söyüncü…

Marca Gazetesi’den Alberto Rubio, “İzmir’in ‘Tank’ı Söyüncü, Leicester’da Maguire’ın boşluğunu doldurdu” başlığı ile hazırladığı haberde, 23 yaşındaki oyuncunun peşinde Guardiola ve Manchester City’nin düştüğünü vurguladı.

RODGERS: “MODERN BİR DEFANS OYUNCUSU”

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers’ın Çağlar için söylediği övgü dolu sözler de haberde yer aldı.

Rodgers, milli oyuncunun modern bir stoper olduğunu vurgularken, “Çağlar Söyüncü’nün takıma girmesini ve şu anda yarattığı etkiyi yaratmasını bekliyorduk. Sadece onunla çalışanlar onun ne kadar kaliteli olduğunu görebilirdi. Modern bir defans oyuncusunun sahip olduğu her şey onda var. İyi savunma yapıyor, topla oynayabiliyor, hava toplarında agresif, fiziksel olarak güçlü, sezgileri kuvvetli, hızlı ve sahada büyük bir bölgeyi kapatabiliyor. Çok büyük bir potansiyeli var” ifadelerini kullandı.

RAKAMLARIYLA DA LİGİN EN İYİLERİNDEN

5 gol ile İngiltere Premier Lig’de en az gol yiyen takım olan Leicester City’de, Premier Lig’in 30 kez ile en çok top kazanan 10 oyuncusundan biri olan Çağlar, 383 pasta yaptığı 327 başarı ile de (%85,38) ayağının da ne kadar düzgün olduğunu gözler önüne serdi.

7 maçta görev alan ve 6 faul yaparken, hiç kart da görmeyerek fair-play dersi veren Çağlar, 17 top kazanma girişiminin 13’ünde başarıya ulaşarak da %76,47 gibi üst düzey bir orana ulaştı.

G.SARAY, BEŞİKTAŞ, SEVILLA İSTEDİ, BUNDESLIGA’YI SEÇTİ

Çağlar’ın kariyer tercihinin de dikkat çekici olduğu belirtilen haberde, Altınordu ile 2. Lig’de oynarken, Galatasaray, Beşiktaş ve Sevilla’dan teklif almasına rağmen Bundesliga’ya yeni yükselen Freiburg’a giderek, sonraki yıl Avrupa Ligi’nde oynadığına da dikkat çekildi.

2016’da Freiburg’a 2,65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli oyuncu, 2018’de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City’nin yolunu tuttu. (Sporx)