Manchester United’a gol attı, bir gün sonra psikoloji sınavına girdi! İngiltere Luke Matheson’u konuşuyor…

İngiltere’de Rochdale forması giyen 16 yaşındaki sağ bek Luke Matheson, Carabao Cup’ta Manchester United’a karşı parmak ısırtan bir performans sergileyince tüm dikkatleri üzerine çekti.

EFL League One’da alt sıraların takımı olan Rochdale, Carabao Cup’ta penaltı atışları sonucunda Manchester United’a elense de oynadıkları futbol herkesin takdirini kazandı.

Özellikle 16 yaşındaki sağ bek Luke Matheson maç boyunca dünya yıldızlarıyla dolu Manchester United karşısında ayakta kalan isimler arasında yer alırken, 76. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve maçın penaltılara gitmesini sağladı.

Look at those celebrations from the players, staff and fans

Luke Matheson’s equaliser against Manchester United at Old Trafford last night

Watch it again, you know you want to #RAFC #Rochdale #MUFC pic.twitter.com/1S733mceV8

— Rochdale AFC (@officiallydale) September 26, 2019