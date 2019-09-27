Manchester United’a gol attı, bir gün sonra psikoloji sınavına girdi! İngiltere Luke Matheson’u konuşuyor…

İngiltere’de Rochdale forması giyen 16 yaşındaki sağ bek Luke Matheson, Carabao Cup’ta Manchester United’a karşı parmak ısırtan bir performans sergileyince tüm dikkatleri üzerine çekti.

EFL League One’da alt sıraların takımı olan Rochdale, Carabao Cup’ta penaltı atışları sonucunda Manchester United’a elense de oynadıkları futbol herkesin takdirini kazandı.

Özellikle 16 yaşındaki sağ bek Luke Matheson maç boyunca dünya yıldızlarıyla dolu Manchester United karşısında ayakta kalan isimler arasında yer alırken, 76. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve maçın penaltılara gitmesini sağladı.

Look at those celebrations from the players, staff and fans Luke Matheson’s equaliser against Manchester United at Old Trafford last night Watch it again, you know you want to #RAFC #Rochdale #MUFC pic.twitter.com/1S733mceV8 — Rochdale AFC (@officiallydale) September 26, 2019

Peter Thomas’ın rekorunu kırarak Rochdale’de forma giyen en genç oyuncu unvanını da kıran Matheson’u bütün İngiltere konuşurken, maçın bitiş düdüğü sonrasında 16 yaşındaki futbolcunun tek gündemi okuldaki psikoloji sınavıydı.

Maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada sınavının maç gününe denk geldiğini söyleyen Matheson, “Sınavım olduğu Bugün okulda olmama gerekiyordu. Psikoloji sınavım olduğu için izin alarak bugün sahaya çıkabildim. Bunun için sabırsızlanıyorum. Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimini aksatmayacağını söyleyen Matheson, “Rochdale ve okulun beni destekliyor. Okulu seviyorum. Futbol hiçbir şeyin garantisi değil. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirsiniz ama her şey yaşanabilir. Alternatif bir planım olsun istiyorum” şeklinde konuştu.

Futbol sahasındaki yükselen grafiği ile adından söz ettiren genç futbolcunun ders notlarının da bir hayli iyi olduğu öğrenildi.

Kariyeri için birçok fedakarlık yaptığını söyleyen Matheson, “Futbol ve eğitimin için birçok şeyi feda ettim. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak yerine ekstra çalışmalar yaptım. Ve buna değdi. Rochdale olmasaydı bunların hiçbir olmazdı. Her şey için onlara teşekkür ediyorum” dedi.

What a fantastic reaction from Jack Ranson & Keith Hill when Luke Matheson scored the equaliser against Manchester United #RAFC https://t.co/Aj3IF4Opyv — Rochdale AFC (@officiallydale) September 26, 2019

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