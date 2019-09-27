Katar’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda atletler nemden ve sıcaklıktan şikayetçi!

Katar’ın başkenti Doha’nın ev sahipliğindeki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden sporcuları, heyecan verici rekabet dışında zorlayan bir faktör de beklendiği üzere hava sıcaklığı oldu. Reuters’ın haberine göre 38 derece civarındaki sıcaklıklar, atletlere stadyumda olmasa da antrenman esnasında zor anlar yaşatıyor. Organizasyona ev sahipliği yapan Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda soğutma teknolojileriyle sıcaklık 21 derece civarında tutuluyor ancak stadyum dışında bir komplekste antrenmanlarını sürdüren sporcular zorluklar yaşıyor.

Bahamalı antrenör Ronald Cartwright, “Biz de sıcak bir iklimden geliyoruz ancak bununla kıyaslanamaz” ifadelerini kullanırken şöyle devam ediyor: “Dışarıda yürüyorsunuz ve sanki size ısıtıcı tutuyorlar sanırım bu yüzden yol yarışları gece olacak.”

‘Maraton gece koşulacak’

Organizasyonda maraton ve yol yürüyüşü yarışmaları gece yarısında gerçekleştirilecek. Maraton yarışları esnasında hava sıcaklığının 30 derece ve altında olmasını tahmin ettiklerini ifade eden IAAF yetkilileri maraton yarışlarının yapılacağı gün, tüm gün boyunca sıcakların gözlemleneceği ve sporcular için sağlıksız bir bir koşul bulunmaması halinde yarışmanın yapılacağını belirtti.

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Antrenman zorlukları yaşayan sporcular ise şöyle konuştu:

400 metre engellide yarışacak olan Rai Benjamin, “Antrenman boyunca ter içindeyim zira çok nem var. Duştan çıkmış gibi oluyorum ama sanırım stadyumda soğutma sistemi sayesinde antrenmandaki gibi olmayacaktır” dedi.

Nemli gülleler!

Rio 2016’da altın madalya kazanan gülle atmacı Ryan Crouser ise “Gülleler çiğ noktasının oldukça altında oluyor. Çıkarır çıkarmaz nem içinde kalıyorlar. Bu sağanak yağıştan bile daha kötü bir durum. Biraz da bununla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sırıkla yüksek atlamada Avrupa şamnpiyonu Armand Duplantis ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Çalışmalarını ABD’nin sıcak bir güney eyaleti olan Louisiana’da gerçekleştiren Duplantis, antrenman esnasında kullandığı tebeşirin nemle daha iyi bir tutuş sağladığını belirtirken sprey tutucu kullanan meslektaşlarının ise nem nedeniyle yapış yapış bir hal alan sprey tutucular nedeniyle zorluk yaşadığının altını çizdi.