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İngilizlerden flaş iddia! Manhester United Pochettino için 32 milyon sterlini gözden çıkardı
İngiltere Premier Lig

İngilizlerden flaş iddia! Manhester United Pochettino için 32 milyon sterlini gözden çıkardı

İngiliz basınından The Sun, Manchester United'ın Mauricio Pochettino için 32 milyon sterlin değerindeki fesih bedelini ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

27 Eylül 2019 09:17

İngiliz basınından Manchester United hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

The Sun’da yer alan habere göre, yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Premier Lig’de 6 hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisinde kalan Manchester United’da Ole Gunnar Solskjaer’in koltuğu sallanıyor.

Eski başarılı günlerine geri dönmeyi arzulayan Kırmızı Şeytanlar, iddiaya göre Mauricio Pochettino’yu göreve getirmeyi hedefliyor. Manchester United, Tottenham ile büyük başarılara imza atan ve 2018-19 sezonunda Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi finali başarısı gösteren Pochettino için gemileri yaktı.

Tottenham ile Premier Lig’de 6 haftada 8 puan toplayan Pochettino’nun kulübünde baskı altında olduğu ve Manchester United’ın bu durumu fırsata çevirmek istediği belirtildi.

Manchester United, sözleşmesinde 32 milyon sterlin’lik serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli teknik direktör için bu ücretten kaçmak istemiyor. Kırmızı Şeytanlar, Pochettino konusunda potansiyel bir anlaşma durumunda Tottenham’a 32 milyon sterlin ödeyecek.

Tottenham ile altıncı sezonunu geçiren 47 yaşındaki Pochettino, daha önce Southampton ve Espanyol’u çalıştırdı.

Son güncelleme 09:20 | 27 Eylül 2019
ingiltere manchester united Mauricio Pochettino Tottenham Hotspur
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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