Galatasaray’ın derbi 11’i belli oldu! Tribüne gidecek isim…

Süper Lig’in 6. haftasında Türk Telekom stadyumu dev derbiye sahne olacak . Sonucu merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı ekibin 11’i şekillenmeye başladı. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünde takip edecek olan Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao 11’i ile takımı sahaya sürmeyi planlıyor.

Kadrodaki yabancı sayısından dolayı mücadeleyi tribünde takip edecek kişi konusunda Terim henüz son kararı vermiş değil. Zorlu karşılaşmada tribüne çıkması ağır basan isimler Donk ve Lemina…

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan sürpriz karar! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bütün toplanacak Tahkim Kurulu cezasını kaldırmazsa Galatasaray derbisini sarı-lacivertli taraftarlarla deplasman tribününde izleyebilir İlgili Haberi Oku

Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde geçirdiği sakatlık sonrası Yeni Malatyaspor deplasmanında forma şansı bulaman Younes Belhanda, sarı lacivertliler karşısında özel maske ile sahada yerini alacak.

Terim’in maç planında skor olarak geri düşme durumunda yedek kulübesinde bulunan Romen golcü Andone hamlesi yapması bekleniyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Türk Telekom Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Tarafların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletler tükendi.

Ersun Yanal`ın derbide Luiz Gustavo planı! Süper Lig 6. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, savunma hattında değişiklik peşinde. İlgili Haberi Oku