SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Büyük bir deprem olursa İstanbullu ne yapacak? Deprem toplanma alanları nerede?
Galatasaray

Galatasaray’ın derbi 11’i belli oldu! Tribüne gidecek isim…

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılıların 11'i belli oldu.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 27 Eylül 2019 13:03

Süper Lig’in 6. haftasında Türk Telekom stadyumu dev derbiye sahne olacak . Sonucu merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı ekibin 11’i şekillenmeye başladı. Cezası nedeniyle mücadeleyi tribünde takip edecek olan Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao 11’i ile takımı sahaya sürmeyi planlıyor.

Kadrodaki yabancı sayısından dolayı mücadeleyi tribünde takip edecek kişi konusunda Terim henüz son kararı vermiş değil.  Zorlu karşılaşmada tribüne çıkması ağır basan isimler Donk ve Lemina…

 

27 Eylül 2019 Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan sürpriz karar! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bütün toplanacak Tahkim Kurulu cezasını kaldırmazsa Galatasaray derbisini sarı-lacivertli taraftarlarla deplasman tribününde izleyebilir İlgili Haberi Oku

 

Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde geçirdiği sakatlık sonrası Yeni Malatyaspor deplasmanında forma şansı bulaman Younes Belhanda, sarı lacivertliler karşısında özel maske ile sahada yerini alacak.

Terim’in maç planında skor olarak geri düşme durumunda yedek kulübesinde bulunan  Romen golcü Andone hamlesi yapması bekleniyor.

BİLETLER TÜKENDİ 

Türk Telekom Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Tarafların yoğun ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletler tükendi.

27 Eylül 2019 Ersun Yanal`ın derbide Luiz Gustavo planı! Süper Lig 6. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, savunma hattında değişiklik peşinde. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:06 | 27 Eylül 2019
derbi Fenerbahçe galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR