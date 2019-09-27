Galatasaray Fenerbahçe maçı iddaa oranları güncellendi! İşte favori…

Süper Lig’in 6.haftasında sezonun ilk İstanbul derbisi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Haftanın en önemli mücadelesinde iki ezeli rakip 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Herkesin nefeslerini tutacağı dev derbide en çok merak edilen konulardan biri de dev mücadelenin bahis oranlarıydı. İddia risk yönetimi Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi son güncellemeyi yaptı. Daha önce 1.95’lik oranıyla favori gösterilen ev sahibi Galatasaray’ın oranı 1.90’a çekildi.

Fenerbahçe’nin olası galibiyetine daha önce 2.70 oran veren iddaa yeni oranı 2.85 olarak değiştirdi.

Derbinin beraberlik oranı ise 3.20’den 3.15’e geldi. 110 yıllık rekabette Galatasaray seyircisi önünde oynayacağı müsabakada favori olarak gösterildi.

Derbinin iddaa oranlarında alternatif bahisleri ise şu şekilde:

Galatasaray kazanır: 1.90

Fenerbahçe kazanır: 2.85

Beraberlik: 3.15

2.5 altı: 1.95

2.5 üstü: 1.52

KG Var: 1.45

KG Yok: 2.05

Vedat Muriqi Gol Atar: 2.30

Falcao Gol Atar: 1.70