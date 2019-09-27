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Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sürpriz karar!
Fenerbahçe

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sürpriz karar!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bütün toplanacak Tahkim Kurulu cezasını kaldırmazsa Galatasaray derbisini sarı-lacivertli taraftarlarla deplasman tribününde izleyebilir

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 27 Eylül 2019 11:50

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Galatasaray derbisi öncesi en fazla merak edilen konulardan birisi Başkan Ali Koç'un maçı nerede izleyeceği. PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Ali Koç'un durumu bugün Tahkim Kurulu’nda görüşülecek.

Tahkim Kurulu cezayı kaldırmadığı takdirde Koç derbiyi protokol tribününde takip edemeyecek. Galatasaray Kulübü’nden loca talebinde de bulunmayan Ali Koç, takımı yalnız bırakmayı düşünmüyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Yöneticilerin ortaya koyduğu Fenerbahçe taraftarıyla deplasman tribününde derbiyi birlikte takip etme fikrine Ali Koç, sıcak bakıyor.

Eğer cezada değişiklik olmazsa Koç, sürpriz ve flaş bir kararla taraftarlarla derbiyi takip edebilir.

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Fenerbahçeli yöneticiler de eğer ceza kalkmazsa Başkan Ali Koç'a destek vererek maçı tribünde taraftarla izlemeyi düşünüyor.

Protokoldeki 15 kişilik yer ayrılan sarı-lacivertli yöneticilerin başkana, “Sizi yalnız bırakmayız. Siz eğer protokolde yoksanız biz de sizin olduğunuz yerde yer almak isteriz. Birlikte taraftarımızla tribünde maçı izleyebiliriz” dedikleri öğrenildi.

Tahkim Kurulunun kararından sonra sarı-lacivertli yönetim Başkan Ali Koç yönetiminde bir toplantı yaparak son kararını verecek.

Son güncelleme 12:00 | 27 Eylül 2019
ali koç Fenerbahçe galatasaray
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