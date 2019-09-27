Fransa’yı şoke eden hırsızlık! Takım arkadaşı Kasper Dolberg’in saatini çaldığını itiraf etti…

Fransa’nın ünlü gazetesi L’equipe’in Nice takımında yaşanan hırsızlık skandalını ortaya çıkarması ülke gündemini sarstı.

13 yaşında Nice’in akademi takımında futbola başlayan Diaby-Fadiga kulübün en umut veren futbolcuları arasında yer alırken karıştığı bir olay herkesi şaşkına çevirdi.

ESPN kaynaklarının ulaştığı bilgiye göre; 18 yaşına gelen genç forvet, avukatlarıyla birlikte kulübe giderek takım arkadaşı Kasper Dolberg’in saatini çaldığını itiraf etti.

Takımın menajeri Patrick Vieira ve takım arkadaşından özür dileyen Fadiga, saatin 70 bin Euro tutarındaki ücretini ödeyeceğini söyledi.

Dolberg geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, antrenmandan sonra “X kişi” olarak bahsettiği birinin saatini çaldığını duyurmuştu ve polis ekipleri konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.

Nice Kulübü de olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken Diaby-Fadiga’nın sözleşmesinin sonlandırılmasının yanı sıra hırsızlıktan hüküm giyebileceği öğrenildi.

Fransa’nın U16, U17, U19 mili takımlarında forma giyen Fadiga, geçen sezon A takımla 6 maçta forma giymişti.

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