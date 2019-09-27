SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kandilli Rasathanesi’nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi.
Fransa’yı şoke eden hırsızlık! Takım arkadaşı Kasper Dolberg’in saatini çaldığını itiraf etti…
Dünyadan Futbol

Fransa’yı şoke eden hırsızlık! Takım arkadaşı Kasper Dolberg’in saatini çaldığını itiraf etti…

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Lamine Diaby-Fadiga'nın takım arkadaşı Kasper Dolberg'in saatini çaldığını itiraf etmesi şok etkisi yarattı.

SKOR DIŞ HABER 27 Eylül 2019 14:29

Fransa’nın ünlü gazetesi L’equipe’in Nice takımında yaşanan hırsızlık skandalını ortaya çıkarması ülke gündemini sarstı.

13 yaşında Nice’in akademi takımında futbola başlayan Diaby-Fadiga kulübün en umut veren futbolcuları arasında yer alırken karıştığı bir olay herkesi şaşkına çevirdi.

ESPN kaynaklarının ulaştığı bilgiye göre; 18 yaşına gelen genç forvet, avukatlarıyla birlikte kulübe giderek takım arkadaşı Kasper Dolberg’in saatini çaldığını itiraf etti.

Takımın menajeri Patrick Vieira ve takım arkadaşından özür dileyen Fadiga, saatin 70 bin Euro tutarındaki ücretini ödeyeceğini söyledi.

21 yaşındaki Danimarkalı forvet Kasper Dolberg, sezon başında Ajax’tan 20 milyon Euro’ya transfer edildi.

Dolberg geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, antrenmandan sonra “X kişi” olarak bahsettiği birinin saatini çaldığını duyurmuştu ve polis ekipleri konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.

Nice Kulübü de olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken Diaby-Fadiga’nın sözleşmesinin sonlandırılmasının yanı sıra hırsızlıktan hüküm giyebileceği öğrenildi.

Fransa’nın U16, U17, U19 mili takımlarında forma giyen Fadiga, geçen sezon A takımla 6 maçta forma giymişti.

27 Eylül 2019 Manchester United`a gol attı, bir gün sonra psikoloji sınavına girdi! İngiltere Luke Matheson`u konuşuyor... İngiltere`de Carabao Cup mücadelesinde Rochdale formasıyla Manchester United karşısında forma giyen ve gol atan 16 yaşındaki Luke Matheson, kariyerinin belki de en önemli maçından sadece bir gün sonra okula döndüğünde psikoloji sınavına girdi... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:29 | 27 Eylül 2019
fransa Kasper Dolberg Lamine Diaby-Fadiga nice
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR