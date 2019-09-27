SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberi: İstanbul bir kez daha sallandı! Marmara Denizi’nde artçı depremler devam ediyor
Fikret Orman adaylığa yakın
Beşiktaş

Fikret Orman adaylığa yakın

SÖZCÜ Beşiktaş muhabiri Ali Aydın, siyah beyazlılardaki son gelişmeleri ve Fikret Orman'ın yaşanan bu süreçte yapacağı adımları değerlendirdi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 27 Eylül 2019 07:30

Seçime giden süre zarfında Fikret Orman'a muhalif olacak isimlerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. En güçlü aday olarak gözüken Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla toplantı halinde. Çebi'nin seçime girip girmeyeceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

İsmail Ünal, Hasan Arat, Ali Gültiken, Ethem Sancak ve adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, hafta başından itibaren harekete geçecek. 15 günlük kısa sürede adayların 250 imza toplayıp Divan Kurulu başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Fikret Orman bırakmak istiyor ama yönetimde bulunan bazı isimler, Orman'a yeni bir listeyle tekrar seçime girmesi ve son dönemini tamamlaması yönünde baskı yapıyor.

UNUTULMAMALI; Orman seçilse bile tüzük gereği 2022'de başkanlığı devredecek, bir daha da aday olamayacak.

Son güncelleme 07:30 | 27 Eylül 2019
Başkanlık beşiktaş fikret orman
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:30
-
Caykur Rizespor
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR