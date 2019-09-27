Fikret Orman adaylığa yakın

Seçime giden süre zarfında Fikret Orman'a muhalif olacak isimlerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. En güçlü aday olarak gözüken Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla toplantı halinde. Çebi'nin seçime girip girmeyeceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

İsmail Ünal, Hasan Arat, Ali Gültiken, Ethem Sancak ve adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, hafta başından itibaren harekete geçecek. 15 günlük kısa sürede adayların 250 imza toplayıp Divan Kurulu başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Fikret Orman bırakmak istiyor ama yönetimde bulunan bazı isimler, Orman'a yeni bir listeyle tekrar seçime girmesi ve son dönemini tamamlaması yönünde baskı yapıyor.

UNUTULMAMALI; Orman seçilse bile tüzük gereği 2022'de başkanlığı devredecek, bir daha da aday olamayacak.