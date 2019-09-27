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CANLI İZLE: Başakşehir Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Medipol Başakşehir

CANLI İZLE: Başakşehir Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi bugün Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak. Futbolseverler Başakşehir Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediyor. İşte Başakşehir Rizespor maçı canlı izleme linki...

27 Eylül 2019 18:57

Medipol Başakşehir bugün saat 20.30’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Başakşehir Rizespor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizdeki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Son güncelleme 18:57 | 27 Eylül 2019
Başakşehir canlı izle canlı yayın Çaykur Rizespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:30
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