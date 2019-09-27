CANLI İZLE: Başakşehir Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir bugün saat 20.30’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Başakşehir Rizespor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizdeki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.