Beşiktaş’ta yeni aday Hüseyin Yücel

Beşiktaş’ta yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yücel, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olacak.

Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi de yapan Yücel, dünkü yönetim kurulu toplantısına katılmadı.

Yücel’in, yakın çevresine başkan adayı olacağını söylediği kaydedildi.

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel 11 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Lisesi'nin ardından Fransa'ya giderek Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı.

Üniversiteden 2005'te mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde farklı görevlerde bulundu. 2011 yılında ise Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarının İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2017 yılında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü sporu, öğrencilere sevdirmek amacı ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı kurdu. Başkanı olduğu takım, ilk yılında Süper Lig'e çıktı.

Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı şimdi “Kurucu Başkan” sıfatıyla desteklemeye devam ediyor. Futbolla da yakından ilgili olan Hüseyin Yücel, 2018 yılının Eylül ayı itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.